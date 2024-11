'A Hora da Venenosa' faz sucesso no Rio com média e participação recordes Na capital fluminense, quadro comandado por Tino Junior e Mabell Reipert consolidou o segundo lugar com o triplo de audiência da concorrente Audiências|Do R7 12/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h09 ) twitter

'A Hora da Venenosa' faz sucesso no Rio com média e participação recordes Divulgação/RECORD

Nesta segunda-feira (11), A Hora da Venenosa, quadro que tem versões em diversas capitais do país, mostrou que é sucesso também no Rio de Janeiro, com audiência perto dos 10 pontos e recorde de média e de participação.

A versão carioca da atração, além de Tino Junior, titular do Balanço Geral RJ, desde fevereiro é comandada também por Mabell Reipert, irmã da Fabíola Reipert, conhecida por apresentar a primeira versão de A Hora da Venenosa, em São Paulo, ao lado de Reinaldo Gottino e Renato Lombardi.

Exibida das 14h51 às 15h, o quadro se consolidou no segundo lugar absoluto registrando 9,3 pontos de média, o triplo da audiência do SBT, que marcou 3,1 pontos. A Hora da Venenosa ainda alcançou 10,1 de pico e a maior participação do ano, 19,8%.

Na faixa completa, o Balanço Geral RJ, no ar das 11h49 às 15h30, registrou excelentes índices: média de 9,9 pontos, com pico de 13,7 pontos e share de 20,9%, mais que o dobro do índice do SBT, que ficou com 3,4 pontos de média.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GRJ