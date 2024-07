'A Rainha da Pérsia' bate recorde e garante segundo lugar absoluto em SP e no RJ Na praça carioca, a série marcou mais que o dobro da terceira colocada com o placar: 7,4 x 2,9 pontos

'A Rainha da Pérsia' bate recorde e garante segundo lugar absoluto em SP e no RJ

Sucesso! Na noite desta de terça, (09), a série épica “A Rainha da Pérsia” conquistou recordes e alcançou a segunda posição isolada no ranking de audiências em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em SP, a produção registrou o melhor desempenho desde a estreia! A superprodução, escrita por Cristiane Cardoso, alcançou recorde na média, que foi de 7,2 pontos, e também na participação, de 11,3%. O pico atingiu 8,5 pontos. Já o canal concorrente, o SBT, que transmitia novelas infantis no mesmo horário (21h às 21h57), marcou 4,9 pontos e ficou na terceira posição.

No Rio de Janeiro, a série também se destacou na preferência do público com recorde de share e ainda garantiu a segunda maior audiência do ano O embate na média foi de 7,4 x 2,9 pontos, mais que o dobro do SBT. O pico chegou a 8,4 pontos e o share recorde foi de 11,4%

No episódio, a ousada Améstris (Camila Rodrigues) desobedece o decreto real e resolve se apresentar diante o rei Xerxes (Carlo Porto). O monarca enfurecido determina que sua primeira esposa seja levada à forca pelos soldados.

A Rainha da Pérsia vai ao ar às 21h, de segunda a sexta, na tela da RECORD e também está disponível no PlayPlus.com

Fonte: Kantar Ibope Media GSP/GRJ