‘A Rainha da Pérsia’ bate recorde no Rio e marca mais que o dobro de audiência da terceira colocada

'A Rainha da Pérsia' bate recorde no Rio de Janeiro Seriella Productions

Ontem, durante o intervalo das 21h às 21h57, o episódio de A Rainha da Pérsia, alcançou a segunda posição absoluta tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.

Na praça paulista, a superprodução obteve média de 6,2 pontos, atingindo pico de 8,3 pontos e participação de 9,4%. Enquanto isso, o canal concorrente, SBT, que estava exibindo novelas infantis no mesmo horário, alcançou média de 4,4 pontos.

No Rio de Janeiro, a série registrou recorde de audiência e segundo maior share do ano. A média foi de 6,8 contra 2,7 pontos, mais que o dobro registrado pelo canal em terceiro lugar. Além disso, a produção alcançou pico de 8,1 pontos e share de 10,1%.

No episódio, após ser escolhida para ser a primeira a ir diante do rei, Ester (Nathalia Florentino) passa a enfrentar confrontos com as demais candidatas. Mas Hegai (Vinicius Redd), o eunuco responsável pela casa das mulheres, mantém sua decisão de que a jovem judia seja a primeira a ir à presença de Xerxes (Carlo Porto).

A Rainha da Pérsia vai ao ar às 21h, de segunda a sexta, na tela da RECORD e também está disponível no PlayPlus.com





Fonte: Kantar Ibope Media GSP/GRJ