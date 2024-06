'A Rainha da Pérsia' estreia com crescimento na audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro A superprodução também consolidou o segundo lugar isolado em ambas as praças

'A Rainha da Pérsia' estreia com crescimento na audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro Xerxes (Carlo Porto) e Améstris (Camila Rodrigues) (Seriella Productions)

Na noite de ontem, a estreia da superprodução A Rainha da Pérsia, aumentou a audiência e consolidou o segundo lugar absoluto em São Paulo e Rio de Janeiro, na faixa de exibição das 21h às 21h50.

Em SP, a série assegurou 5,9 pontos de média, 7,6 pontos de pico e 9% de participação, um crescimento de 7% em comparação às últimas quatro segundas-feiras, quando a média foi de 5,5 pontos. A concorrente em terceiro, SBT, registrou 4,3 pontos de média no período.

No RJ, a vantagem para a RECORD foi ainda maior: 6,6 x 2,9 pontos foi o placar favorável da produção sobre a emissora em terceiro lugar. A obra ainda obteve 7,2 pontos de pico e 9,9% de share. Isto representa um crescimento de 22% se comparado à média de 5,4 pontos das últimas quatro segundas-feiras anteriores.

No primeiro episódio, o Imperador Xerxes (Carlo Porto), realiza uma festa em comemoração aos primeiros três anos de reinado. O momento do banquete do Rei dos Reis é marcado por uma proposta inusitada. Enquanto isso, a doce Ester (Nathalia Florentino) e a sua família se desesperam com a notícia de que Enoch, noivo da jovem, é um dos homens escolhidos para lutar na batalha contra a Grécia.

A Rainha da Pérsia vai ao ar às 21h de segunda a sexta, na tela da RECORD e também está disponível no PlayPlus.

Fonte: Kantar Ibope Media GSP/GRJ