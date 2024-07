A ‘Rainha da Pérsia’ registra recordes de audiência no Rio e garante o segundo lugar absoluto Em São Paulo, a obra protagonizada por Nathalia Florentino atingiu 7,4 pontos Audiências|Do R7 25/07/2024 - 15h17 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h17 ) ‌



Ester discursa ao povo da Pérsia | A Rainha da Pérsia

Na fase final, a superprodução ‘A Rainha da Pérsia’, exibida nesta quarta (24) na faixa das 21h às 21h55, bateu recordes e ainda consolidou o segundo lugar absoluto.

No Rio, a série repetiu a maior audiência do ano, além de conquistar o segundo melhor share! A saga de Ester, protagonizada pela atriz Nathalia Florentino, registrou mais que o triplo do SBT, que exibia novelas infantis: 8,1 pontos de média contra 2,6. O pico atingiu 8,8 pontos e a participação 12,3%.

Já na praça paulista, a trama também foi destaque garantindo o segundo lugar isolado com média de 6,5 pontos, pico de 7,4 e participação de 10,4%. Na mesma faixa, o canal em terceiro lugar, o SBT, marcou 5,2 pontos.

A Rainha da Pérsia vai ao ar às 21h, de segunda a sexta, na tela da RECORD e também está disponível no PlayPlus.

