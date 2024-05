Audiências |Do R7

‘A Terra Prometida’ registra a melhor audiência do ano e consolida vice-liderança em SP No Rio, atração teve a segunda melhor média e ficou em segundo lugar absoluto com mais que o dobro da concorrente

Alto contraste

A+

A-

Sidney Sampaio interpreta Josué em 'A Terra Prometida' Sidney Sampaio interpreta Josué em 'A Terra Prometida' (Reprodução/RECORD)

Exibido ontem, na faixa das 15h30 às 16h32, o capítulo de A Terra Prometida bateu recorde de audiência na capital paulista: 7,2 pontos de média, e ainda consolidou o segundo lugar isolado com mais que dobro do SBT, que ficou na terceira posição com 3,3 pontos. A trama também alcançou pico de 9,2 pontos e participação de 15,5%.

Na praça fluminense, a superprodução, que conta a saga de Josué, também foi destaque com a segunda maior audiência do ano. Com ampla vantagem sobre a emissora terceira colocada, a RedeTV!, a obra registrou média de 7,1 pontos contra 2,7 pontos da concorrente. O pico foi de 7,9 pontos e o share de 14,1%.

A Terra Prometida mostra como o líder Josué (Sidney Sampaio) conduziu o povo hebreu até Canaã, a terra prometida, após a morte de Moisés. A trama é escrita por Renato Modesto, com direção geral de Alexandre Avancini, e vai ao ar às 15h30, de segunda a sexta.

Todos os capítulos de A Terra Prometida também estão disponíveis no PlayPlus.com

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP/GRJ