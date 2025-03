‘Acerte ou Caia!’ atinge quase 10 pontos e garante melhor audiência desde sua estreia Atração de Tom Cavalcante ficou em segundo lugar isolado com larga vantagem; Gretchen venceu o game show e levou para casa o prêmio de R$ 24.750 Audiências|Do R7 24/03/2025 - 12h57 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h57 ) twitter

Acerte ou Caia! faz história no domingo, atinge quase 10 pontos e garante melhor audiência desde sua estreia Antonio Chahestian/RECORD

Neste domingo (23), o Acerte ou Caia! arrasou na audiência e conquistou a melhor audiência do programa desde sua estreia, em 25/08/2024! No ar das 16h às 18h16, a atração de Tom Cavalcante consolidou o segundo lugar absoluto com média recorde de 7,5 pontos em São Paulo, pico de 9,9 e share de 13,4%, enquanto o SBT, que exibia um programa de auditório, ficou na terceira posição com 5,7 pontos na mesma faixa.

Gretchen começou a disputa como líder e não largou mais o cargo. Ela ficou invicta até o final, colocando todos no buraco. Apesar do bom desempenho, a cantora resolveu não arriscar e não topou ir para o Desafio Final, levando para casa o prêmio de R$ 24.750. Não faltaram convidados ilustres na atração de ontem, que contou com nomes como Cleber Machado, o jornalista e apresentador Zé Luiz, a socialite e empresária Val Marchiori, a modelo e ex- Fazenda Nicole Bahls, a atriz e influenciadora Carol Bresolin, o ator e ex-paquito Marcello Faustini, além dos ex-BBBs Ricardo Alface e Thais Braz, o comediante Léo Picardias e Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP