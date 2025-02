‘Acerte ou Caia!’ bate recorde de audiência e chega à liderança em São Paulo A atração apresentada por Tom Cavalcante chegou a registrar mais de 10 pontos de média na capital paulista Audiências|Do R7 27/01/2025 - 15h20 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tom Cavalcante ao lado dos participantes do programa do último domingo Divulgação/RECORD

Com o sucesso cada vez mais consolidado, o Acerte ou Caia! deste domingo (26) voltou a bater recordes de audiência e registrou os melhores índices desde a estreia, em agosto do ano passado.

A atração chegou a ficar na liderança em São Paulo por 10 minutos, sendo oito deles no confronto direto com o quadro The Wall, do Domingão com Huck, na Globo. Entre às 17h56 e 18h04, o game apresentado por Tom Cavalcante registrou média de 10,4 pontos e share de 19%, contra 9,8 pontos da emissora concorrente.

Na faixa total de exibição, das 16h00 às 18h04, o Acerte ou Caia! garantiu o segundo lugar isolado e a melhor audiência desde a estreia, com média de 7,3 pontos, participação de 14,1% e pico de 10,7 pontos. No mesmo horário, com o Domingo Legal, o SBT ficou em terceiro lugar, com 6,1 pontos.

Já no Rio de Janeiro, a competição de perguntas e respostas da RECORD, registrou o melhor desempenho de 2025 e marcou 5,9 pontos de média, com pico de 7,5 pontos e participação de 11,7%, contra 3,2 pontos do SBT.

‌



Na edição deste domingo do Acerte ou Caia!, o cantor Ovelha começou como líder, mas após algumas rodadas de confronto com Vida Vlat, não soube responder a uma das perguntas e foi parar no buraco. A atriz assumiu a liderança e eliminou do jogo a ex-Fazenda Vivi Fernandez e a influenciadora e ex-reality Mayla Araújo. Na sequência, Vida desafiou Emilly Araújo e se deu mal, caindo no buraco. Dali em diante, Emilly demonstrou calma e concentração e tirou do jogo cada um dos participantes: Alexandre Suita, Yarley, Leandro Lima, Nizan, Raissa Chaddad e Sander Mecca.

Campeã, Emilly preferiu não disputar o Desafio Final e levou para casa o prêmio de R$21.125, metade do valor acumulado, que era de R$42.250.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas no PlayPlus, o streaming da RECORD.