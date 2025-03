‘Acerte ou Caia!’ chega a 8 pontos e atinge a liderança em Salvador Programa de Tom Cavalcante ainda garantiu 7,3 pontos em Curitiba e ficou em segundo lugar no Mercado Nacional Audiências|Do R7 17/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h07 ) twitter

'Acerte ou Caia!' chega a 8 pontos e atinge a liderança em Salvador Antonio Chahestian/RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (16), fez a alegria dos baianos e chegou à liderança em Salvador. No ar das 15h48 às 18h01, o programa comandado por Tom Cavalcante ficou 3 minutos em primeiro lugar e conquistou média de 8 pontos. Com este resultado, ainda garantiu na faixa completa o segundo lugar isolado com quase o dobro do SBT, que marcou 4,2 pontos e ficou na terceira posição .

Em Curitiba, o game show também atingiu ótimo resultado com o placar 7,3 x 6,7 em relação ao SBT, que manteve a terceira colocação.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), o jogo de perguntas e respostas consolidou o segundo lugar com 5,1 pontos.

O humorista Beto Silva foi o vencedor do episódio deste domingo e levou para casa o prêmio de R$ 203.004, o maior da história do programa!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares/ Salvador, Curitiba e PNT