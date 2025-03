‘Acerte ou Caia!’ chega à liderança em Salvador e bate recordes em várias regiões Além da capital baiana, o game show também se destacou em praças como São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia Audiências|Do R7 25/03/2025 - 09h33 (Atualizado em 25/03/2025 - 09h49 ) twitter

'Acerte ou Caia!' chega à liderança em Salvador e bate recordes em várias regiões do Brasil Antonio Chahestian/RECORD

O Acerte ou Caia!, comandado por Tom Cavalcante, registrou índices expressivos de audiência em diversas regiões do Brasil. Em Salvador, o game show ficou na liderança por 48 minutos, com 6,1 pontos de média e share de 11,1%, superando a concorrente, que registrou apenas 2,2 pontos.

Em Goiânia, além de ficar na liderança isolada por 45 minutos, o programa marcou 6,4 pontos de média e share de 13,1%, contra 6,1 pontos do canal terceiro colocado.

‌



O desafio de perguntas e respostas registrou recordes de audiência em várias praças. Em Belo Horizonte alcançou a maior média desde a estreia, com 8,9 pontos e share de 18,4%, contra 5,3 pontos da concorrente. Já Recife registrou 6,1 pontos de média e 13% de share, deixando a concorrente na terceira posição com 5,1 pontos.

Em Curitiba a atração da RECORD foi destaque com média de 7,2 pontos e share de 14,3%, o dobro da emissora concorrente, que ficou em terceiro lugar com 3,6 pontos. No Distrito Federal, o programa marcou 5,7 pontos de média e share de 11,1%, contra 5,3 pontos do SBT.

‌



No ar das 16h às 18h16 (horário de Brasília), a atração consolidou o segundo lugar absoluto na audiência em São Paulo, alcançando a média recorde de 7,5 pontos, com pico de 9,9 e share de 13,4%. O SBT, que exibia um programa de auditório na mesma faixa horária, ficou na terceira posição com 5,7 pontos.

‌



Já em Campinas, a atração marcou 3,4 pontos de média e share de 6,9%, enquanto o canal em terceiro lugar obteve 2,4 pontos de média.

No Painel Nacional de Televisão (PNT), o Acerte ou Caia! alcançou a média de 6,1 pontos e share de 11,7%, superando a emissora concorrente, que marcou 5,1 pontos de média.

A edição deste domingo do game teve a vitória de Gretchen, que liderou a disputa do começo ao fim, jogando todos os dez adversários no buraco e faturou o prêmio de R$24.750.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de DavidFeldon, e vai ao ar domingo, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT