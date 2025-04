‘Acerte ou Caia!’ faz sucesso e garante o segundo lugar no Mercado Nacional A edição deste domingo (13/04) do game show comandado por Tom Cavalcante alcançou ainda quase 12% de participação pelo país Audiências|Do R7 15/04/2025 - 17h37 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h37 ) twitter

Comandado por Tom Cavalcante, o 'Acerte ou Caia!' já virou sensação em todo o Brasil. EDU MORAES

Desafio de perguntas e respostas entre famosos, comandado por Tom Cavalcante, o ‘Acerte ou Caia!’ já virou sensação em todo o Brasil e, a cada semana, tem se destacado na audiência pelo país.

No último domingo (13), o game reuniu 11 comediantes da nova geração, em uma homenagem ao Dia do Humorista e ao saudoso Chico Anysio.

No ar das 15h37 às 18h, a atração registrou 6 pontos de média, com 11,8% de participação e pico de 7,1 pontos, consolidando a segunda posição no território nacional. Enquanto isso, no mesmo horário, a emissora em terceiro lugar, o SBT, marcou média de 5,8 pontos.

‌



No episódio deste domingo, Gustavo Mendes, conhecido pela imitação da ex-presidente Dilma Roussef, conquistou um dos maiores prêmios já pagos pelo programa e levou para casa R$ 190 mil, após acertar todas as perguntas do Desafio Final.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30. Todas as edições do programa podem ser acessadas, na íntegra, no PlayPlus, o streaming da RECORD.

‌



Fotos: Antonio Chahestian / RECORD

Fonte: Kantar Ibope Média /PNT