'Acerte ou Caia!' garante o segundo lugar no Mercado Nacional O humorista Bruno Motta venceu o game show, comandado por Tom Cavalcante, e levou um prêmio de R$ 57 mil Audiências|Do R7 24/02/2025 - 14h58

O programa, comandado por Tom Cavalcante, atingiu 5,1 pontos de média e 10,8% de share.

O ‘Acerte ou Caia!’ é sucesso em todo o Brasil! Neste domingo (23/02), exibindo o game show, a RECORD alcançou o segundo lugar no Mercado Nacional, na faixa horária das 16h05 às 18h13.

Segundo dados da Kantar IBOPE Media, considerando o Painel Nacional de Televisão (PNT), o programa, comandado por Tom Cavalcante, atingiu 5,1 pontos de média e 10,8% de share.

O comediante Bruno Motta venceu essa edição do Acerte ou Caia! e a vitória teve um gosto especial, já que ele começou a carreira graças a Tom Cavalcante que, anos atrás, o revelou no programa Show do Tom, também da RECORD. Após mandar para o buraco os concorrentes, ele levou um prêmio de R$ 57 mil.

O ‘Acerte ou Caia!’ é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon.

Todas as edições do programa podem ser acessadas no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Fonte: Kantar IBOPE Media/Instar Analytics - Base Total Ligados/PNT