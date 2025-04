‘Acerte ou Caia!’ consolida segundo lugar isolado no Mercado Nacional No Rio de Janeiro, o game show comandado por Tom Cavalcante alcançou 5,3 pontos de média e 6,5 de pico Audiências|Do R7 22/04/2025 - 15h53 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h56 ) twitter

‘Acerte ou Caia!’ vence a concorrência e consolida segundo lugar isolado no Mercado Nacional Edu Moraes/RECORD

A edição do Acerte ou Caia! do último domingo (20), voltou a alegrar e brilhar em todo o Brasil! O programa apresentado por Tom Cavalcante conquistou, mais uma vez, o segundo lugar isolado no Mercado Nacional e em outras seis praças pelo Brasil.

Durante o horário de exibição, das 15h30 às 18h, o game show alcançou 5,4 pontos de média no PNT, com 11,5 % de participação, contra 5,1 pontos da emissora terceira colocada.

No Rio de Janeiro, a competição de perguntas e respostas entre famosos também mostrou sua força e garantiu a segunda posição. A atração registrou 5,3 pontos de média, com pico de 6,5 pontos e share de 10,9%. No mesmo horário, o SBT ficou em terceiro lugar na praça fluminense, com 4,2 pontos.

Em Recife o Acerte ou Caia! garantiu a segunda colocação com três pontos mais do que o canal em terceiro lugar. O placar na capital pernambucana foi de 7,5 x 4,5 pontos, além da participação de 16%.

‌



O game show também teve destaque em Curitiba, onde registrou média de 6,3 pontos e share de 14,5%, contra 6,0 pontos da emissora terceira colocada.

Já no Distrito Federal, a atração da RECORD chegou aos 5 pontos de média, com uma participação de 11,6%, enquanto o SBT, em terceiro, registrou 4,8 pontos.

‌



Porto Alegre foi mais uma capital que deu a segunda colocação para o Acerte ou Caia! neste domingo. Na praça gaúcha o programa marcou 4,4 pontos de média e11% de participação, contra 4 pontos da concorrência.

Em Campinas o game também ficou em segundo lugar, alcançando a média de 4 pontos e share de 9,7%. Já o canal terceiro colocado registrou 3 pontos de média.

‌



O episódio do Acerte ou Caia! de domingo teve Guga Rocha, chef de cozinha do programa Hoje em Dia, como vencedor. Ele faturou o prêmio de R$19.125, metade do valor acumulado, já que preferiu não se arriscar no Desafio Final.

“Tudo o que ganhei na minha vida foi com muito trabalho e dificuldade, então não costumo colocar as coisas em risco. Pensei: é tão difícil no Brasil a gente trabalhar para ganhar isso, imagine, ganhar em um programa! Acho que a humildade é um dos grandes fatores que a gente tem que levar em consideração. Preferi simplesmente aceitar e agradecer, como faço com tudo na minha vida. Estou muito feliz!”, disse Guga.

Além do chef, o Acerte ou Caia! contou ainda com a participação de Adriana Sanches, Esdras de Souza, Fernando Medeiros, Flávia Pavanelli, Jackeline Petcovic, Jessi Alves, Júlia Olliver, Nadson – o Ferinha, Ruivinha de Marte e Vítor Fernandes.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares PNT

