'Acumuladores' bate recorde de audiência e share em São Paulo no feriado de sexta-feira Atração, comandada por Mariana Godoy, ainda garantiu o segundo lugar isolado com larga vantagem Audiências|Do R7 18/11/2024 - 12h22 (Atualizado em 18/11/2024 - 12h22 )

Divulgação/RECORD

Na sexta-feira (15), a série Acumuladores bateu recorde de média, com 5 pontos, e também de share, 11,4%, em São Paulo, garantindo o melhor desempenho do ano. No ar das 23h03 à 0h20, a atração comandada por Mariana Godoy ainda teve pico de 5,6 pontos e ficou no segundo lugar isolado com larga vantagem em relação ao SBT, que marcou 3,1 pontos na mesma faixa e acabou na terceira colocação.

O programa contou a história emocionante de Sandra, uma renomada designer de interiores que passou anos acumulando objetos ​​em uma gigante mansão histórica de 900 m². Após passar por problemas financeiros, ela perdeu o direito de continuar morando no local e foi obrigada a deixar para trás grande parte de suas lembranças materiais.

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir da 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.

