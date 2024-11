‘Acumuladores’ bate recorde de audiência e share em SP e no RJ Atração, comandada por Mariana Godoy, consolidou o segundo lugar isolado com larga vantagem nas duas praças Audiências|Do R7 25/11/2024 - 13h23 (Atualizado em 25/11/2024 - 13h23 ) twitter

Na sexta-feira (22), a série Acumuladores bateu o segundo recorde consecutivo de audiência e share em São Paulo. A atração, exibida das 23h04 às 23h52, registrou a melhor média da temporada: 5,2 pontos, e também a maior participação: 11,4%. O pico foi de 6,9 pontos. Comandado por Mariana Godoy, o programa ficou no segundo lugar isolado com boa vantagem em relação ao SBT, que manteve a terceira posição com 3,5 pontos.

No Rio de Janeiro, o programa alcançou 5,4 pontos de média, com share de 11,1%, os melhores índices desde a estreia. Com estes números e pico de 6,7 pontos, conquistou a segunda posição absoluta com praticamente o dobro da audiência do SBT, que marcou 2,8 pontos.

O programa contou as histórias surpreendentes de duas mulheres que não se conhecem, mas que possuem o mesmo transtorno de acumulação: Leza, que junta objetos em casa e corre o risco de morar na rua se não se desapegar do entulho e dos traumas do passado, e Linda, que guarda lixo e comida vencida há décadas e precisa limpar a residência para que o marido doente possa conviver com ela no local.

Acumuladores vai ao ar nas noites de sexta-feira, a partir da 23h, logo após A Fazenda. A série é apresentada na RECORD por Mariana Godoy.

Fonte: Kantar IBOPE Media/GSP