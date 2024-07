'Balanço Geral BA' fecha a semana com 230 minutos de liderança em Salvador

Audiências |Do R7

Foram quase 4 horas em primeiro lugar entre os dias 24 e 28 de junho

Sucesso de audiência em Salvador, o Balanço Geral BA mais uma vez mostrou sua força entre o público da região. O programa, apresentado por José Eduardo e Jessica Smetak, conquistou o primeiro lugar por 230 minutos, o equivalente a quase quatro horas, na última semana de junho, entre os dias 24 e 28.

Na média geral da semana, o jornalístico alcançou 9,3 pontos, consolidando o segundo lugar isolado na faixa das11h49 às 15h30. O SBT, em terceiro lugar, anotou 3,4 pontos, quase 1/3 da audiência do programa da RECORD.

Destaque para o desempenho do Balanço Geral BA na quarta-feira (26) quando foi líder isolado no horário completo ao registrar 10,4 pontos de média. A Globo acabou em segundo com 9,9 pontos e o SBT, em terceiro, obteve 3,2 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/ Salvador