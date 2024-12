'Balanço Geral BA' fecha novembro na liderança e cresce 9% Programa alcançou média mensal de 11,9 pontos e chegou a registrar pico de 22,7 no dia 11/11 Audiências|Do R7 04/12/2024 - 14h25 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h25 ) twitter

Jessica e José Eduardo

Um dos programas de maior sucesso em todo o país, o formato Balanço Geral frequentemente atinge a liderança em algumas praças. Em novembro, o jornalístico conquistou mais um feito: garantiu o primeiro lugar na média mensal, em Salvador, com 11,9 pontos.

O share do programa, apresentado por José Eduardo e Jéssica Smetak, também foi bastante expressivo, de 26,4%, o que significa que mais de um quarto dos televisores ligados na capital baiana estavam sintonizados no Balanço Geral BA.

A média de novembro também cresceu exatamente 1 ponto - o equivalente a 9% - em relação ao índice de outubro, que foi de 10,9 pontos.

Durante o mês passado, um dos destaques do vespertino foi a audiência do dia 11, quando alcançou o primeiro lugar com os maiores pico e média do período, 22,7 e 15,7 pontos, respectivamente.

Foto: Divulgação/ RECORD

Fonte: Kantar Ibope Media/Salvador