'Balanço Geral' conquista mais de 100 minutos em primeiro lugar e é único a crescer na sua faixa Programa teve alta de quase 10%, enquanto concorrentes caíram até 16% Audiências|Do R7 20/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h47 )



Apresentado por Reinaldo Gottino, o Balanço Geral SP disparou no IBOPE, em 2024. A atração se manteve como um dos programas de maior audiência da RECORD, com números impressionantes. Neste ano, é o único programa da sua faixa horária a apresentar crescimento e ainda acumula mais de 100 minutos em primeiro lugar.

A marca foi alcançada na última quarta-feira (14/08), quando o jornalístico ficou na frente de todos os canais por 4 minutos, totalizando 103 minutos como líder, em 2024.

Além disso, o Balanço Geral foi a única atração da TV aberta a registrar aumento de audiência, em 2024, na sua faixa de exibição, das 11h50 às 15h30. Foi uma alta de 8%, tanto em média quanto em share, entre 1º de janeiro e 15 de agosto, no comparativo com os resultados do ano passado. Em 2023, o programa obteve 6,1 pontos e 15,6% de participação. Neste ano, os índices saltaram para 6,6 e 16,9%.

E enquanto o jornalístico da RECORD cresceu, as concorrentes sofreram queda. A Globo passou de 10,9 para 10,7 pontos de média (-2%); o SBT, de 3,2 para 2,7 (-16%); e a Band, de 2,1 para 2 (-5%). A Rede TV se manteve estável, com 0,1 ponto no horário de confronto.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP