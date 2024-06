‘Balanço Geral GO’ conquista o 1º lugar isolado em Goiânia e alcança pico de 17 pontos

Alto contraste

'Balanço Geral GO' conquista o primeiro lugar isolado em Goiânia Oloares Ferreira comanda o 'Balanço Geral GO'

O Balanço Geral GO conquistou mais uma vez, nesta terça-feira (18), a liderança isolada na audiência com mais de três pontos de vantagem.

Apresentado por Oloares Ferreira, o programa registrou média de 11,7 pontos e pico de 17. A participação foi aproximadamente 1/3 dos televisores ligados, 31%.

A Globo marcou 8,2 pontos e acabou em segundo lugar.

No confronto com o Jornal do Meio Dia, exibido pela Globo das 12h15 às 13h45, o Balanço Geral GO também saiu vitorioso e garantiu o primeiro lugar com o mesmo placar de 11,7 x 8,2 pontos de média.

O jornalístico da RECORD foi ao ar das 11h50 às 15h30.

