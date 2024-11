‘Balanço Geral Manhã’ registra, pela segunda vez, maior audiência do ano Jornalístico consolidou o segundo lugar absoluto Audiências|Do R7 25/10/2024 - 14h40 (Atualizado em 26/10/2024 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Balanço Geral Manhã' registra, pela segunda vez, a maior audiência do ano Divulgação

Com apresentação de Willian Leite, ao lado de Thiago Gardinali, o Balanço Geral Manhã desta quinta-feira (24), repetiu pela segunda vez a maior audiência do ano, em sua faixa completa.

Exibido das 5h às 08h40, o jornalístico consolidou média de 2,8 pontos, pico de 4,3 e participação de 14,2%. A emissora em terceiro lugar registrou no mesmo horário 2,2 pontos de média.

A faixa local do Balanço Geral Manhã também apresentou ótimo desempenho. Das 07h30 às 8h40, ficou no segundo lugar absoluto, com média de 3,7 pontos, pico de 4,1 e share de 15,5%. O SBT voltou a aparecer na terceira posição neste confronto, marcando média de 2,4 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP