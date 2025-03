‘Balanço Geral Manhã SP’ registra, pela segunda vez, a melhor audiência do ano Programa também teve a maior participação e consolidou o segundo lugar isolado com quase o triplo da concorrente terceira colocada Audiências|Do R7 19/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Willian Leite e Thiago Gardinali comandam o Balanço Geral Manhã, na RECORD Edu Moraes/RECORD

Nesta terça-feira (18), o Balanço Geral Manhã SP registrou excelentes índices e alcançou, pela segunda vez, o maior share e a melhor audiência do ano. Na faixa das 7h30 às 8h40, o programa, comandado por Willian Leite e Thiago Gardinali, marcou média de 4,5 pontos com 19,3%. O pico registrado foi de 5 pontos. No mesmo horário, a concorrente terceira colocada, SBT, ficou com média de 1,7 pontos.

E em sua faixa completa, das 5h às 8h40, o jornalístico garantiu o segundo lugar isolado com média de 2,8 pontos, pico de 5 pontos e share de 15,1%. Enquanto isso, o SBT ficou em terceiro lugar, com média de 1,8 ponto.