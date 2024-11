‘Balanço Geral RJ’ conquista o 2º maior share do ano com o confronto de torcedores no Rio A emissora impactou quase 1,5 milhão de telespectadores na capital fluminense Audiências|Do R7 24/10/2024 - 13h26 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Balanço Geral-RJ' consolidou o segundo lugar isolado em audiência Divulgação/RECORD

Nesta quarta-feira (23), o Balanço Geral-RJ fez uma cobertura especial do caos na orla do Recreio dos Bandeirantes promovido por torcedores do time uruguaio, Peñarol, que confrontaram policiais na zona oeste do Rio de Janeiro.

Comandado por Tino Júnior, o programa conquistou o segundo maior share do ano com 22%. Exibido das 11h49 às 15h30, também alcançou média de 10,4 pontos e pico de 15 pontos, consolidando o segundo lugar isolado. O SBT, em terceiro, ficou praticamente 8 pontos atrás, com apenas 2,7 pontos. A emissora ainda impactou quase 1,5 milhão de telespectadores.

O Balanço Geral SP também garantiu o segundo lugar isolado com média de 7,1 pontos, pico de 8,5 pontos e share de 18,2%. O SBT ficou em terceiro lugar com menos da metade: 2,9 pontos.