'Balanço Geral RJ' lidera e 'A Hora da Venenosa' bate recorde pelo segundo dia consecutivo 'Balanço Geral SP' também conquistou ótimos índices na capital paulista com mais que o dobro da terceira colocada Audiências|Do R7 13/11/2024 - 14h21 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h28 )

'Balanço Geral RJ' lidera por 8 minutos e 'A Hora da Venenosa' bate recorde pelo 2º dia consecutivo

Uma das atrações de maior audiência do Rio de Janeiro, o Balanço Geral RJ, além de alcançar altos índices nesta terça-feira (12), também conquistou a liderança por 8 minutos. E mais: seguindo a tendência de alta que vem registrando há meses, a versão carioca do quadro A Hora da Venenosa, exibida durante o programa, bateu recorde de média e de participação pelo segundo dia consecutivo.

Comandado por Tino Junior, o Balanço Geral RJ, no ar das 11h50 às 15h30, obteve média de 9,3 pontos de média, 12,7 de pico e share de 21,3%, garantindo o segundo lugar absoluto. O SBT, em terceiro lugar, anotou 2,6 pontos - uma diferença de quase 7 pontos! E A Hora da Venenosa, com o apresentador e Mabell Reipert, teve a melhor média e share do ano: 9,7 pontos e 22,9%, respectivamente. O quadro foi ao ar das 14h51 às 15h e, no confronto, o SBT ficou com 2,5 pontos, acabando na terceira posição com quase um quarto da média da atração da RECORD.

‌



Consolidado em São Paulo com uma audiência cativa, o Balanço Geral SP, com Reinaldo Gottino, também garantiu excelentes números e o segundo lugar isolado na tarde de ontem, assim como A Hora da Venenosa, com o trio formado pelo apresentador, Renato Lombardi e Fabíola Reipert.

‌



Na faixa completa, das 11h50 às 15h30, marcou média de 7,2 pontos, bem mais que o dobro do índice do SBT, que ficou com 2,7 pontos de média. O pico atingiu 8,9 pontos e o share, 18,9%. O quadro, por sua vez, registrou 7,4 pontos de média, 7,8 pontos de pico e share de 18,2%. O SBT, na mesma faixa, teve menos da metade, 3,6 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP e GRJ