‘Balanço Geral SP’ atinge mais de 8 pontos e A Hora da Venenosa tem média acima de 7 Programa marcou mais que o dobro da audiência do canal concorrente nesta terça-feira. Audiências|Do R7 04/09/2024 - 14h15 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h15 ) ‌



Reinaldo Gottino comanda o Balanço Geral SP @edumoraes

O Balanço Geral SP e o quadro A Hora da Venenosa registraram ótimos resultados de audiência nesta terça (03), ambos consolidando o segundo lugar isolado com pico acima de 8 pontos.

Com Reinaldo Gottino, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, A Hora da Venenosa alcançou média de 7,6 pontos, pico de 8,2 e share de 19%, em sua faixa de exibição, entre 15h08 e 15h30. No confronto, o SBT ficou em terceiro lugar com menos da metade desse índice, 3,5 pontos de média.

No horário completo, das 11h49 às 15h30, o Balanço Geral SP assegurou média de 6,7 pontos, pico de 8,3 pontos e share de 18,3%. O jornalístico conquistou mais que o dobro da média do SBT, que obteve 2,6 pontos transmitindo o Chega Mais Notícias e as novelas Carinha de Anjo, Quando Me Apaixono e Contigo Sim.

Foto: Edu Moraes/Divulgação RECORD

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP