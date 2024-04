'Balanço Geral SP' atinge uma das maiores médias do ano e pico ultrapassa 9 pontos Durante exibição do quadro ‘A Câmera do Balanço’, o placar foi de 9,1 x 2,8; ‘A Hora da Venenosa’ conquistou 8,4 pontos contra 3,4 da concorrente

Audiências| 30/04/2024 - 15h24 (Atualizado em 30/04/2024 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share