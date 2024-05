‘Balanço Geral SP’ bate recorde de audiência com cobertura especial das chuvas no RS Programa marcou mais que triplo da audiência da concorrente

Alto contraste

A+

A-

Balanço Geral repetiu a melhor audiência de 2018 Balanço Geral repetiu a melhor audiência de 2018

Com uma ampla cobertura das enchentes, que afetam o Rio Grande do Sul, o ‘Balanço Geral SP’, apresentado por Reinaldo Gottino, registrou pico de 10 pontos e os melhores números de média e share do ano, 7,9 pontos e 19,8%, respectivamente. O jornalístico não exibiu o quadro A Hora da Venenosa, para acompanhar as últimas notícias da região sul.

O programa superou, com estes índices, os maiores de 2024 até então, que eram de de 7,8 pontos e 19,2%, obtidos em 12 de janeiro.

No ar das 11h50 às 15h30, o jornalístico se consolidou em segundo lugar isolado, com mais que o triplo do SBT, que anotou 2,7 pontos. O canal concorrente exibia, nesta faixa, o “Chega Mais”, e as novelas “Carinha de Anjo” e “Teresa”.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP