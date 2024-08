‘Balanço Geral SP’, ‘Cidade Alerta’ e ‘Jornal da Record’ atingem altos índices de audiência ‘Cidade Alerta SP’ marcou média de 9 pontos e pico de 10,3 Audiências|Do R7 13/08/2024 - 13h22 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h35 ) ‌



Os jornalísticos ‘Balanço Geral SP’, ‘Cidade Alerta’ e ‘Jornal da Record’ conquistaram altos índices de audiência nesta segunda (12) e se consolidaram em segundo lugar isolado com mais que o dobro da média do SBT, que ficou em terceiro lugar e até em quarta posição no confronto. Dentre os três programas, destaque para o desempenho da faixa local do Cidade Alerta, que ultrapassou a marca de 10 pontos.

O ‘Balanço Geral SP’, no ar das 11h49 às 15h31 e apresentado por Reinaldo Gottino, garantiu 7,2 pontos de média, 8,3 pontos de pico e share de 18,4%. O SBT, no confronto, anotou apenas 2,8 pontos O quadro A Hora da Venenosa (15h09/15h31), com Fabiola Reipert, Gottino e Renato Lombardi, marcou 7,7 pontos de média, pico de 8 e share de 18,5%, contra 3,3 do SBT.

Comandado por Luiz Bacci, o ‘Cidade Alerta’ teve 7,9 pontos de média, 10,3 pontos de pico e share de 14,1%. O programa foi ao ar das 16h39 às 19h55 e no mesmo horário, o SBT teve 3,3 pontos e ficou em quarto. Já a Band, em terceiro, registrou 3,4 pontos.

Na faixa local, das 18h às 19h55, o ‘Cidade Alerta SP’ assegurou 9 pontos de média, 10,3 de pico e share de 14,6%. A Band, em quarto, ficou com 3,6 pontos. Em quarto, o SBT repetiu os 3,3 pontos.

O ‘Jornal da Record’ conquistou 8,5 pontos de média, pico de 9,7 pontos e share de 12,6%, das 19h55 às 20h59. A apresentação foi de Celso Freitas e Christina Lemos. O SBT ficou em terceiro com quase a metade, 4,6 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP