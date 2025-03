‘Balanço Geral SP’, com Eleandro Passaia, bate recorde pelo 3º dia consecutivo na semana Telejornal liderou por cinco minutos e consolidou o segundo lugar isolado com mais que o dobro da concorrente Audiências|Do R7 13/03/2025 - 13h49 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eleandro Passaia comanda o Balanço Geral SP EDU MORAES

Nesta quarta (12), o ‘Balanço Geral SP’ registrou novamente o melhor desempenho do ano, alcançando a liderança por cinco minutos durante a exibição do programa esportivo e do telejonal da concorrente. Este é o terceiro recorde consecutivo da semana. Após atingir a maior média do ano na terça-feira (11/03), com 7,3 pontos, a atração comandada por Eleandro Passaia superou essa marca no dia seguinte, alcançando média de 7,4 pontos e um pico de 9,1 pontos.

Além disso, o ‘Balanço Geral SP’ também teve a maior participação do ano, com 19,9%, garantindo o segundo lugar isolado e mais do que o dobro da audiência do SBT, que ficou em terceiro lugar com 2,6 pontos.

Foto Eleandro Passaia: Edu Moraes/Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP