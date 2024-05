‘Balanço Geral SP’ lidera por 4 minutos e marca mais que o triplo da concorrente Junto a média tarde da RECORD, programa bateu segundo recorde na mesma semana com cobertura especial no RS

Reinaldo Gottino apresenta o 'Balanço Geral SP' (Edu Moraes)

A RECORD tem realizado durante toda a programação uma ampla cobertura dos efeitos da tragédia climática que tem afetado o Rio Grande do Sul. Na parte da tarde, o Balanço Geral SP e o Cidade Alerta trazem informações ao vivo, diretamente dos locais mais afetados. Os programas tem atraído o telespectador que quer se manter bem informado sobre o desastre, e a emissora tem registrado altos índices de audiência.

Nesta quarta-feira (8), o Balanço Geral SP liderou por 4 minutos e, além de superar os recordes de 2024 - 7,9 pontos de média e 19,8% - registrado na segunda-feira (6) - , ainda conquistou o melhor desempenho desde 28/08/23. A média tarde também ultrapassou a maior deste ano, que havia sido alcançada no início da semana.

No ar das 11h49 às 15h30, o programa apresentado por Reinaldo Gottino foi totalmente dedicado às enchentes e por isso, o quadro A Hora da Venenosa não foi exibido. Na sua faixa completa, marcou média de 8,2 pontos com share de 20,6%, melhor resultado em cerca de 9 meses. O pico da atração foi de 9,6 pontos. O jornalístico garantiu com estes números o segundo lugar isolado e atingiu mais que o triplo da média do SBT, que registrou 2,7 pontos.

Com destaque para a cobertura das chuvas no Sul, o Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bacci, também obteve bons resultados na faixa vespertina, com pico de 10,5 pontos.

Exibido das 16h29 às 19h55, o jornalístico anotou 7,9 pontos e share de 15,3%, também se consolidando na vice-liderança absoluta. Em terceiro lugar ficou a Band, com 3,8 pontos. O SBT acabou na quarta colocação e marcou 3,1 pontos

A média tarde (12h às 18h), cujo recorde do ano havia sido registrado na segunda-feira - 7,5 pontos e 17,8% de share -, ontem alcançou 7,6 pontos e 18,1% de participação, conquistando a vice-liderança isolada. No confronto, o SBT anotou 2,9 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP