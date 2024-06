‘Balanço Geral SP’ lidera por 7 minutos nesta terça: no ano, já são quase 100 em primeiro lugar

Alto contraste

'Balanço Geral SP' lidera por 7 minutos nesta terça-feira Reinaldo Gottino apresenta o 'Balanço Geral SP' (@edumoraes)

Apresentado por Reinaldo Gottino, o Balanço Geral SP continua a incomodar a concorrência! O programa mais uma vez atingiu a liderança: nesta terça-feira (18), foram 7 minutos em primeiro lugar. Em ótima fase, o programa já acumula, neste ano, 99 minutos de liderança, além de ter fechado maio com a maior média mensal desde janeiro de 2022.

A atração alcançou o primeiro lugar com médias entre 8,6 e 8,9 pontos durante o final do Jornal Hoje e início da novela Cheias de Charme. A Globo ficou sem segundo lugar nesse intervalo, com média de até 8,4 pontos. A vantagem para a RECORD chegou a 0,5 ponto.

Na faixa completa, entre 11h50 e 15h30, o jornalístico registrou média de 6,8, pico de 8,9 pontos e share de 18,4%, consolidando a segunda posição isolada.

O SBT, em terceiro lugar, ficou com menos da metade da audiência do Balanço Geral SP: 2,7 pontos.

A Hora da Venenosa, com Gottino, Renato Lombardi e Fabíola, também teve um bom desempenho, garantindo o segundo lugar absoluto. No ar das 15h07 às 15h30, obteve média de 7,3 pontos, enquanto o SBT, na mesma faixa de horário, anotou 3,4 e acabou na terceira posição.

Saiba mais sobre o desempenho do Balanço Geral SP em 2024:

Audiência do primeiro semestre

O Balanço Geral SP acumula resultados positivos no primeiro semestre de 2024 e só tem motivos para comemorar! Além de atingir, na Grande São Paulo, 11,16 milhões de telespectadores no período, o programa registrou aumento de audiência e share acima de 10%, somando ainda liderança de mais 99 na parcial do ano. E mais: a atração encerrou maio com um recorde, a maior média mensal em dois anos e meio.

O programa marcou, entre o início de janeiro e 13 de junho deste ano, média de 6,7 pontos e share de 17,1%. Um crescimento de 13% e 12%, respectivamente, em comparação aos resultados do mesmo período de 2023, quando havia alcançado 5,9 de média e 15,2% de participação.

No primeiro semestre, o programa também somou 92 minutos de liderança. Deste total, 40 foram registrados em abril, e mais 40 em maio.

Com estes números, o jornalístico da RECORD manteve a vice-liderança isolada, ampliando, cada vez mais, a vantagem sobre o SBT. Na parcial de 2023, o canal concorrente tinha anotado 3,3 pontos de média e share de 8,4%, na faixa do Balanço Geral SP. Em 2024, o desempenho caiu para 2,6 pontos e 6,7%. A diferença do resultado da audiência, que era de 82% no ano passado, saltou para 154% no semestre atual.

Recorde de média mensal em maio

Em maio, com 7,2 de média e share de 18%, o Balanço Geral SP, mais uma vez, mostrou que está em curva de crescimento, com a média mais alta desde janeiro de 2022, quando atingiu 7,5 pontos.

O SBT, por sua vez, anotou média de 2,6 pontos e participação de 6,6%, praticamente 1/3 dos índices do Balanço Geral SP.

A Hora da Venenosa: aumento da audiência e recorde!

O quadro a Hora da Venenosa também se destacou nos comparativos entre o primeiro semestre de 2023 e 2024.

Na parcial do ano passado, o quadro comandado por Gottino, Lombardi e Fabíola Reipert havia alcançado média de 6,6 pontos, com share de 15,7%. E subiu para 7,2 pontos e 17,2% de participação. A alta foi de 9% e 10%, respectivamente.

E na média mensal de maio, a atração garantiu um novo recorde - 7,5 pontos, a maior média desde setembro de 2023 - e 17,6% de participação.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP