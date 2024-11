‘Balanço Geral SP Manhã’ bate recorde de audiência e atinge quase 5 pontos Na faixa local, programa marca quase o dobro da média da terceira colocada Audiências|Do R7 14/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h31 ) twitter

William Leite BGM

Telejornal que abre a programação da RECORD com a principais notícias do dia, o Balanço Geral Manhã desta quarta (13) bateu recorde de audiência e chegou a atingir quase 5 pontos.

Em sua faixa completa, das 5h às 8h40, o jornalístico, apresentado por William Leite e com participação de Thiago Gardinali e do comentarista de segurança Diógenes Lucca, garantiu o segundo lugar absoluto com a maior média do ano, 2,8 pontos. O programa também alcançou pico de 4,7 pontos e share de 14,4%. A terceira colocada, o SBT, que exibiu ontem a última edição do SBT News e o Primeiro Impacto, ficou com média de 2,2 pontos.

No horário exclusivo para a capital paulista, das 7h30 às 8h40, o programa aumentou a vantagem sobre o SBT e consolidou o segundo lugar isolado com quase o dobro da média da concorrente: 4,4 pontos contra 2,3. O pico foi de 4,7 pontos e a participação, 18,2%.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP