‘Balanço Geral SP’ marca terceiro recorde desde a estreia de Eleandro Passaia

Passaia conquistou a melhor média do ano, com 6,1 pontos de média Divulgação/RECORD

Trinca de recordes! Na estreia como apresentador do Balanço Geral SP, no dia 20 de janeiro, Eleandro Passaia conquistou a melhor média do ano, com 6,1 pontos de média. Uma semana depois, na segunda (27), marcou um pouco mais, 6,2. Na tarde desta quarta (29), ele foi além e chegou a 6,6 pontos. E mais, A Hora da Venenosa também atingiu a audiência mais alta de 2025: 6,7 pontos.

No horário completo, das 11h49 às 15h31, o jornalístico alcançou ainda pico de 7,9 pontos e share de 14,9%, consolidando o segundo lugar com mais que o dobro da média do SBT, que anotou 3 pontos.

A Hora da Venenosa, apresentada por Passaia, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, seguiu a onda de recordes e garantiu a maior média do ano, 6,7 pontos, contra 3,2 do SBT, assegurando o segundo lugar isolado em sua faixa de exibição, entre 15h03 e 15h31.