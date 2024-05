Audiências |Do R7

‘Balanço Geral SP’ vence o Globo Esporte e repete recorde pelo segundo dia consecutivo Programa liderou a audiência por 31 minutos e registrou o melhor share do ano

'Balanço Geral SP' vai ao ar de segunda a sábado Apresentado por Reinaldo Gottino (RECORD)

Nesta quinta feira (9), mantendo a cobertura especial da tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul, o Balanço Geral SP liderou a audiência por 31 minutos, chegou a quase 10 pontos e ainda venceu o Globo Esporte.

Na faixa do esportivo da Globo (12h58 às 13h24), o programa, apresentado por Reinaldo Gottino e com comentários de Renato Lombardi, conquistou a vitória com placar de 9 x 8,6 pontos.

No horário completo (11h49 às 15h30), o Balanço Geral, pelo segundo dia consecutivo, garantiu média de 8,2 pontos, repetindo o melhor índice desde 28/08/23. O jornalístico registrou share ainda maior que o recorde de quarta-feira, que foi de 20,6, alcançando desta vez 21,4%. O pico chegou a 9,7 pontos.

O quadro A Hora da Venenosa não foi exibido para dar lugar às últimas notícias do Rio Grande do Sul.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP