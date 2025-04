Brasileirão: RECORD dispara na audiência e garante 2º lugar isolado no Mercado Nacional As maiores diferenças foram registradas em Belo Horizonte (8,7 x 2,8), no Distrito Federal (7,9 x 2,2) e no PNT (8,5 x 3,1) Audiências|Do R7 17/04/2025 - 17h12 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h26 ) twitter

BRASILEIRÃO: RECORD dispara na audiência e garante 2º lugar isolado no Mercado Nacional Antonio Chahestian/RECORD

Sucesso nacional! A RECORD garantiu o segundo lugar isolado em diversas praças pelo Brasil, bem como no Mercado Nacional com a transmissão da vitória do Fluminense sobre o Corinthians, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Considerando o Painel Nacional de Televisão (PNT), na faixa horária da bola rolando (19h31 às 21h30), a RECORD obteve 8,5 pontos de média contra 3,1 do SBT, uma diferença de 5,4 pontos, o que representa quase o triplo a favor da RECORD.

A emissora venceu o canal concorrente com quase 6 pontos a mais em Belo Horizonte (8,7 x 2,8) e no Distrito Federal (7,9 x 2,2). Já no Recife (6,8 x 2,7) e em Campinas (5,4 x 1,3) a diferença foi de 4,1 pontos, e em Salvador, (6,8 x 2,8) de 4.

Com a transmissão da partida, a RECORD também venceu em Goiânia (9,1 x 6,3), Vitória (6,1 x 4,6), Manaus (3,7 x 2,5), Porto Alegre (4 x 2,9) e Curitiba (5,4 x 5).

Sobre o duelo

O primeiro tempo terminou empatado e os gols saíram na etapa final do jogo. Renê e Jhon Arias balançaram a rede do goleiro corintiano, Matheus Donelli. Com o resultado, o Fluminense pulou para a 3ª colocação na tabela de classificação e o Timão foi para 13º.





Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT





