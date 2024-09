‘Cidade Alerta’ consolida o 2º lugar com mais que o dobro das concorrentes e pico de 8,7 Na faixa local, para São Paulo, programa teve média de 7,7 pontos Audiências|Do R7 03/09/2024 - 15h04 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Luiz Bacci_Cidade Alerta

Apresentado por Luiz Bacci, o Cidade Alerta desta segunda (02), mais uma vez, consolidou o segundo lugar isolado no ranking de audiências na faixa completa e na local, atingindo quase 9 pontos.

No horário exclusivo para São Paulo, das 18h às 19h50, o programa teve média de 7,7 pontos, pico de 8,7 e share de 13%. A Band, na terceira colocação, marcou menos da metade, 3,5 pontos de média. O SBT, em quarto lugar, anotou 3,3.

Na faixa total, das 16h33 às 19h50, o jornalístico obteve 6,9 pontos de média, pico de 8,7 e share de 12,7%. Foi praticamente o dobro do índice alcançado pelas concorrentes: com 3,2 pontos, a Band acabou a terceira posição, enquanto o SBT ficou na quarta colocação, com 3,1.