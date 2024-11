Com audiência em alta, 'Força de Mulher' alcança 15 pontos Novela também consolidou o segundo lugar isolado em diferentes praças Audiências|Do R7 06/11/2024 - 14h40 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com audiência em alta, 'Força de Mulher' alcança 15 pontos Divulgação/RECORD

O capítulo de ontem da novela Força de Mulher teve mais uma noite de sucesso e alcançou a melhor audiência às terças-feiras, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de ter consolidado o segundo lugar isolado com mais que o dobro da terceira colocada. Na faixa das 21h02 às 22h, a trama alcançou pico de 10,2 pontos, média de 9 pontos e share de 14,5%, na Grande São Paulo. O SBT, na terceira posição, registrou 4,5 pontos.

E no Rio de Janeiro, o folhetim atingiu o segundo lugar isolado com 8,4 pontos, pico de 9 pontos e share de 12,5%. Já a concorrente que ficou na terceira posição, o SBT, teve média de 3 pontos.

O folhetim protagonizado por Özge Özpirinçci também desbancou o SBT em outras praças.

Na região de Goiânia, a novela ficou em primeiro lugar por dois minutos enquanto competia com a trama da Globo, e na média final, segundo dados prévios, ficou a apenas quatro pontos da liderança com o placar 11,8 x 15,9. O SBT ficou com 4,6 pontos. O pico da atração foi de 15,3.

‌



Em Vitória, a trama alcançou pico de 12,3 pontos e a média foi de 11,5 pontos, consolidando o segundo lugar isolado. A concorrente terceira colocada ficou com média de 4,2 pontos.

Força de Mulher marcou três vezes mais audiência que o SBT em Belo Horizonte. A produção registrou 11 pontos de média, superando os 3,4 pontos de média obtidos pela concorrente.

‌



Em Salvador conquistou 10,5 pontos de pico e média de 8,3 pontos, consolidando o segundo lugar absoluto. Enquanto isso, a terceira colocada marcou quatro vezes menos audiência com 1,8 pontos de média.

Em Curitiba, o folhetim obteve 9,5 pontos de média e pico de 12 pontos. A terceira colocada registrou 5,5 pontos de média.

‌



No Distrito Federal, o pico foi de 9,9 pontos e a média de 8,3 pontos, mais que o dobro de audiência da terceira colocada, que marcou 3,2 pontos.

Entre os acontecimentos do episódio de ontem de Força de Mulher, Sarp flagra uma conversa entre a esposa e o sogro e quer saber o que eles estão escondendo.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21 horas, logo após o Jornal da Record.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA