Com a cobertura da eleição dos EUA, 'Jornal da Record' atinge quase 10 pontos em SP No Rio, programa marcou mais que o triplo da média da terceira colocada Audiências|Do R7 07/11/2024 - 16h04 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h09 )

Com cobertura especial da eleição de Donald Trump, 'Jornal da Record' atinge quase 10 pontos em SP Divulgação/RECORD

Na noite desta quarta-feira (06), o Jornal da Record conquistou o segundo lugar absoluto, em São Paulo, atingindo quase 10 pontos de pico e abrindo larga vantagem sobre o SBT durante seu horário de exibição, das 19h55 às 21h04. Um dos destaques do programa foi a vitória do republicano Donald Trump nas eleições à presidência dos Estado Unidos, com cobertura especial comandada pelo jornalista Roberto Cabrini, diretamente de Washington.

Apresentado por Christina Lemos e Celso Freitas, o JR registrou média de 8,1 pontos, pico de 9,7 pontos e share de 13%. O SBT, que ficou em terceiro lugar, anotou 4,4 pontos de média, com a exibição do SBT Brasil e a novela A Caverna Encantada.

No Rio de Janeiro, o telejornal alcançou 6,6 pontos de média, mais que triplo do índice do SBT, que ficou na terceira colocação com 2,1 pontos. O pico chegou a 7,5 pontos, e o share foi de 11,3%.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP E GRJ