Com cobertura especial das enchentes no RS, ‘Cidade Alerta’ bate recorde de audiência Cidade Alerta - Edição de Sábado garantiu a vice-liderança isolada

Alto contraste

A+

A-

'Cidade Alerta' vai ao ar de segunda a sábado 'Cidade Alerta' vai ao ar de segunda a sábado (Divulgação/RECORD)

O Cidade Alerta – Edição de Sábado (4), conquistou a melhor média do ano com uma ampla cobertura da tragédia no sul do país. O jornalístico, apresentado por William Leite e Celso Russomanno, também enviou para a região o repórter Dionísio Freitas.

No ar das 16h47 às 19h45, o programa garantiu média de 6,1 pontos, pico de 7,4 pontos e 12% de participação, consolidando a vice-liderança isolada. Em terceiro lugar, o SBT marcou quase a metade, 3,2 pontos de média, ao transmitir Cinema em Casa e Circo de Tiru.





Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP