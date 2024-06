Com encontro de Xerxes e Ester, 'A Rainha da Pérsia' bate recorde em São Paulo e no Rio Na capital fluminense a produção alcançou 7,3 pontos de média, e na praça paulista registrou 6,5 pontos

Recorde! Em São Paulo, a série A Rainha da Pérsia exibida ontem, no intervalo das 21h às 21h56, alcançou o maior share desde a estreia; e no Rio de Janeiro, conquistou a melhor audiência e participação.

No episódio que foi ao ar, o rei Xerxes (Carlo Porto) é apresentado a Ester (Nathalia Florentino). Impressionado, ele pede para a jovem ser sua rainha e coloca a coroa na cabeça da moça, que se emociona com o momento especial.

Na capital paulista, a trama histórica assegurou a segunda maior média desde o início da exibição, 6,5 pontos, atingindo um pico 7,4 pontos. Além disso, a obra ainda registrou 10,4% de share, estabelecendo um novo recorde desde a estreia. Enquanto isso, o canal concorrente, SBT, que estava transmitindo novelas infantis no mesmo horário, registrou média de 4,2, ficando mais de dois pontos atrás.

Na praça fluminense, o encontro do rei Xerxes com a jovem Ester deu à produção o melhor desempenho desde o começo de sua exibição: a média de audiência alcançou 7,3 pontos, com 11,3% de share. O pico foi de 8,4 pontos. Já a emissora terceira colocada, o SBT, ficou bem atrás, com 2,7 pontos de média.

