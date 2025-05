‘Power Couple’ atinge 7,1 pontos e garante audiência 50% maior que terceira colocada em SP No RJ, reality também fica em segundo lugar isolado com mais que o dobro da concorrente Audiências|Do R7 08/05/2025 - 12h40 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h40 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites comandam o Power Couple Brasil 7 @EDUMORAES @edumoraes

Com formação da DR na noite desta quarta (07), o ‘Power Couple Brasil’ garantiu o segundo lugar isolado atingindo 7,1 pontos de pico, média de 5,4 - a maior desde a estreia desta temporada na Grande SP - e share de 11,9% em seu horário completo de exibição, das 22h34 à 0h14. Com o resultado, o reality de casais teve uma audiência 50% maior que o SBT, que ficou na terceira posição com 3,6 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a atração comandada por Rafa Brites e Felipe Andreoli também ficou na segunda posição absoluta com 3,7 pontos, mais que o dobro do SBT, que obteve apenas 1,6 ponto no horário. O pico foi de 4,9 e o share de 7,3%.

O episódio mostrou a Prova dos Casais e ainda teve a segunda formação da DR da temporada. Ana Paula e Antony já estavam na berlinda desde a semana passada. Cris e Kadu não foram bem na prova conjunta e já caíram na DR. Talira e Rafael Pessina foram os mais votados pela Mansão. Giovana e Diego tiveram o menor saldo semanal e se juntaram aos outros casais. Mas, para surpresa da noite, Ana Paula e Antony puderam salvar uma das duplas que estavam na DR e imunizaram Cris e Kadu. Hoje à noite, acontecerá a primeira eliminação da temporada.

Power Couple Brasil 7, com exibição diária, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ