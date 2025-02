Com jogo do Corinthians, RECORD garante segundo lugar isolado em audiência A emissora atingiu 7,9 pontos de média, além de 10,4 de pico com a bola rolando Audiências|Do R7 20/01/2025 - 12h39 (Atualizado em 20/01/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corinthians venceu a partida contra o Velo Clube por 2 a 1 Agência Paulistão - 19.01.2025

A transmissão do jogo entre Corinthians e Velo Clube fez a RECORD consolidar mais de 2 pontos de diferença do SBT neste domingo (19). Com o resultado, a emissora garantiu o segundo lugar isolado.

Na faixa horária da bola rolando, entre às 18h31 e 20h28, a RECORD atingiu, 7,9 de média, pico de 10,4 e 14,6% de share, enquanto o SBT, que ficou terceiro lugar, registrou 5,8 pontos. A quarta colocada, Band, marcou 2,9 pontos (5 pontos a menos que a RECORD).

No primeiro jogo do Timão em Itaquera neste ano, o adversário foi o Velo Clube, pela segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025. Igor Coronado e Talles Magno marcaram para o Corinthians, que venceu por 2 a 1 a partida. O gol dos visitantes foi marcado por Daniel Amorim, camisa 9 do time de Rio Claro.