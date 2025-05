Com ‘Power Couple’, audiência da RECORD sobe 34% em São Paulo na noite de quinta-feira Além da média, o share também disparou 35% e o reality garantiu o segundo lugar; Episódio teve Prova dos Casais e DR falsa Audiências|Do R7 02/05/2025 - 13h29 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h29 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites comandam o Power Couple Brasil

Nesta quinta à noite, (01), o ‘Power Couple Brasil’ garantiu um aumento de 34% na audiência e 35% no share na faixa de horário em relação à quinta-feira anterior, 24/04, na Grande São Paulo. Segundo dados consolidados da Kantar IBOPE Media, a média disparou de 4,0 na semana passada, para 5,3 pontos, registrados ontem, assim como a participação, que subiu de 8,5% para 11,4%. O pico foi de 6 pontos na mesma região. Com o resultado, o reality de casais, comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, garantiu o segundo lugar isolado na sua faixa de exibição, das 22h29 à 0h09.

O programa foi agitado com a exibição da primeira Prova dos Casais desta temporada e ainda uma formação da DR que já deixou os ânimos dos casais à flor da pele. Após a dinâmica ao vivo, os participantes foram surpreendidos com a notícia de que não haveria eliminação, mas o casal menos votado da noite já garantiu vaga na próxima berlinda da semana que vem.

Power Couple Brasil 7, com exibição diária, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

