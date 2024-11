Com Prova Do Fazendeiro, 'A Fazenda' bate recorde de audiência às quartas-feiras em SP Com vitória de Yuri, programa garantiu mais que o dobro da terceira colocada não só na praça paulista como também na fluminense Audiências|Do R7 28/11/2024 - 15h13 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h13 ) twitter

Com Prova Do Fazendeiro, 'A Fazenda' bate recorde de audiência às quartas-feiras em SP Reprodução/Instagram

Ontem à noite, a Prova do Fazendeiro rendeu mais um recorde de audiência às quartas-feiras para A Fazenda em São Paulo. O reality rural, que foi ao ar das 22h38 às 23h53, marcou média de 6,8 pontos, pico de 7,7 pontos e share de 14,9%. Com o resultado, o programa ainda garantiu a segunda colocação isolada com mais que o dobro do SBT, que ficou na terceira posição com 3,2 pontos.

No Rio de Janeiro, a vantagem foi ainda maior: foi 6,3 x 2,6 pontos, também superando o dobro do SBT. O pico foi de 6,8 pontos e o share de 13,4%.

O episódio foi marcado pela Prova do Fazendeiro ao vivo. Yuri venceu o desafio e se tornou o novo dono do chapéu. Já Luana e Juninho se juntam a Fernando na Roça. Um deles deixará a competição hoje à noite.

Fonte: Kantar IBOPE Media/GSP e GRJ