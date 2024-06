‘Jornal da Record’ atinge mais de 9 pontos na capital fluminense e também em São Paulo No Rio de Janeiro, telejornal teve recorde de media e marcou mais que o triplo da audiência do canal concorrente

Jornal da Record (Reprodução Record)

O Jornal da Record desta terça-feira (4), conquistou a vice-liderança isolada com pico acima de 9 pontos nas duas principais praças do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o programa ainda repetiu, pela segunda vez este ano, a melhor média de 2024.

Na praça paulista, o telejornal manteve a posição no ranking ao alcançar 8 pontos de média, pico de 9,5 pontos e share de 12%. O SBT ficou em terceiro lugar com 4,7 pontos de média.

No Rio, o JR marcou pela segunda vez a média recorde de 8,2 pontos, com pico de 9,4 e participação de 12,5%. Com o resultado, garantiu mais que o triplo do índice registrado pelo SBT que, em terceiro lugar, anotou 2,7 pontos de média.

Exibido das 19h55 às 21h01, o Jornal da Record foi apresentado por Christina Lemos e Luiz Fara Monteiro.

