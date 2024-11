Contra futebol, 'Força de Mulher' bate recorde com melhor desempenho às terças No capítulo de ontem, descoberta de Enver fez trama atingir pico de 10,1 pontos Audiências|Do R7 27/11/2024 - 12h36 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h36 ) twitter

Contra futebol, 'Força de Mulher' bate recorde com melhor desempenho às terças Divulgação/RECORD

Força de Mulher exibiu no capítulo de ontem, a esperada cena em que Enver descobre que Sarp está vivo. Com mais esse momento de reviravolta, a novela bateu recorde e conquistou a melhor audiência e share em uma terça-feira, numa faixa em que confrontou com uma partida decisiva do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Botafogo, exibida pela Globo.

A saga de Bahar alcançou pico de 10,1 pontos, 9,1 de média e 14,7% de participação. Com estes números, além do recorde, consolidou o segundo lugar absoluto em seu horário de exibição, das 21h02 às 21h59.

A audiência da trama atingiu mais que o dobro do resultado do SBT, que marcou 4,2 pontos de média e ficou na terceira posição.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP