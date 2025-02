Cresce em 33% a audiência da RECORD, em São Paulo, com estreia do Paulistão Sicredi 2025 A emissora garantiu o segundo lugar isolado ao vencer duas concorrentes por larga vantagem Audiências|Do R7 16/01/2025 - 14h34 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h46 ) twitter

Estreia do Paulistão Sicredi 2025 na RECORD foi entre Palmeiras e Portuguesa Reprodução/RECORD

Transmitindo a partida de estreia do Paulistão Sicredi 2025, entre Palmeiras e Portuguesa, nesta quarta (15), a RECORD aumentou em 33% sua audiência na Grande São Paulo, na faixa horária das 21h27 às 23h37, em comparação com o mesmo horário das quatro quartas-feiras anteriores. A média passou de 5 pontos para 6,6 na noite de ontem, além de pico de 8,9 e share de 11,9%.

A RECORD também garantiu o segundo lugar isolado com mais de dois pontos de vantagem para a terceira colocada, a Band, que marcou 4,2 pontos com uma partida entre São Paulo e Cruzeiro pela FC Series. A diferença para o SBT, que ficou em quarto lugar, foi o dobro, 6,6 x 3,3.

A partida teve narração de Cléber Machado, apresentação de Paloma Tocci, comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, e reportagens de Duda Gonçalves e Alê Oliveira.

O time comandado por Abel Ferreira estreou no campeonato com vitória em cima da Portuguesa. O meio-campista Maurício foi o autor dos dois gols da partida, um no primeiro e outro no segundo tempo.