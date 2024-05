Audiências |Do R7

Dobradinha de novelas bate recorde e garante vice-liderança na tarde desta segunda (27) As superproduções venceram a emissora concorrente em SP e no RJ, registrando mais que o dobro de média

Edição Especial de 'Apocalipse' e 'A Terra Prometida' agitam as tardes da RECORD Juliana Knust, Sérgio Marone e Igor Rickli são os protagonistas de 'Apocalipse' (Munir Chatack/RECORD - Montagem/Site Oficial)

Na tarde desta segunda-feira (27), as superproduções, A Terra Prometida e Apocalipse conquistaram o segundo lugar absoluto em SP e no RJ. Em SP, a trama de Josué, registrou 6,6 pontos de média, com 7,4 de pico, além de 13,5% de participação. Na mesma faixa, das 15h57 às 16h37 o canal em terceiro lugar pontuou 2,9.

No Rio de Janeiro, a obra bíblica se destacou garantindo recorde de maior audiência do ano com média de 7,7 pontos, contra 2,3 da emissora em terceiro lugar. O pico alcançou de 8 pontos e a participação 14,9%

Já a novela Apocalipse, que voltou à grade da emissora ontem, também venceu o SBT e manteve a vice-liderança isolada durante o horário das 15h30 às 15h57. Na praça paulista a obra inspirada no livro do Apocalipse da Bíblia, marcou mais que o dobro de média da emissora concorrente (SBT): 6,9 x 2,9 pontos. A novela da RECORD ainda pontuou pico de 8,3 e participação de 14,6%.

Na praça fluminense, a trama também se consolidou em segundo lugar isolado com larga vantagem. A média foi de 8,1 pontos, pico de 9 e share de 15,8%. O SBT, que exibia no horário novela infantil e programa de fofoca, marcou 6 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP/GRJ