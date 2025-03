Sucesso! RECORD se destaca na audiência com entretenimento, esporte e jornalismo Emissora conquistou excelentes números, com destaque para o primeiro lugar isolado com a vitória do Corinthians sobre o Mirassol Audiências|Do R7 05/03/2025 - 14h39 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h40 ) twitter

A RECORD teve um domingo de sucesso na audiência, conquistando excelentes números em diversas faixas horárias. Com entretenimento, esporte e jornalismo, a emissora se destacou na preferência do público, garantindo a liderança isolada e o segundo lugar absoluto nas audiências.

Paulistão Sicred

A emissora consolidou o primeiro lugar isolado exibindo a vitória do Corinthians sobre o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão. Na faixa da bola rolando, das 18h31 às 20h28, a emissora atingiu 13,4 pontos de média, pico de 14,9 e share de 25,3%, enquanto a Globo, segunda colocada, marcou 10,9. No confronto com o SBT, terceiro colocado, a RECORD marcou oito pontos a mais (13,4 x 5,4). No período entre 18h09 e 20h34, que corresponde à faixa completa da transmissão, a emissora obteve 12,6 pontos de média, 14,9 de pico e participação de 24% e também ficou na liderança com larga vantagem. A Globo marcou 10,8 e o SBT 5,4.

Acerte Ou Caia!

O Acerte ou Caia! deste último domingo (02), obteve o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro em sua faixa de exibição das 16h08 às 18h09. Segundo dados da Kantar IBOPE Media, a atração, comandada por Tom Cavalcante, marcou na Grande São Paulo 6,3 pontos de média, 13,6% de share e pico de 8,1, enquanto o SBT, no terceiro lugar, pontuou 5,4 de média no mesmo horário. Já no Rio de Janeiro, o placar foi de 4,2 X 3,5 contra a concorrente na terceira posição.

O Acerte ou Caia! exibiu uma edição especial com ex-peões de A Fazenda 16. Entre eles, Flor Fernandez, que participou do game pela segunda vez e, agora, saiu vitoriosa. "Nem acredito! Estava nervosa, porque a gente vem pra ganhar. Eu vim pra competir. Me joguei, brinquei. É confiar e deixar. Se eu perdesse o Desafio final, eu não ia me perdoar, porque era muito dinheiro, declarou a campeã, que levou para casa o prêmio de R$ 51.500.

Domingo Espetacular

O Domingo Espetacular também consolidou o segundo lugar isolado tendo como um dos seus destaques uma entrevista do apresentador Roberto Cabrini com Rafael Cardoso, a primeira concedida pelo ator após se envolver em diversas polêmicas. O programa, na faixa completa (20h34 às 23h04), marcou média de 7,6 pontos, pico de 12 pontos e share de 13,7%. O SBT, no confronto, anotou 6,6 pontos e acabou na terceira posição. A entrevista de Rafael Cardoso, exibida durante a Grande Reportagem (20h35 às 20h56), alcançou 9,3 pontos, pico de 11,3 e participação de 16,5%, enquanto o SBT, em terceiro, ficou com 5,9 pontos, ampliando a diferença para 3,4 pontos.

A atração foi comandada por Cabrini e Camila Busnello e mostrou ainda o quadro 50 por 1, com Álvaro Garnero na Bolívia, e a estreia do quadro Planeta em Perigo, além de uma reportagem especial sobre uma quadrilha especializada no roubo de canetas para emagrecimento. O Domingo Espetacular também revelou o resultado de uma pesquisa sobre a opinião das pessoas sobre a volta de Neymar ao futebol brasileiro.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ