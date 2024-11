‘Domingo Espetacular’ alcança mais de 10 pontos de pico em São Paulo Audiências|Do R7 04/11/2024 - 13h58 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/RECORD

O ‘Domingo Espetacular’ exibido ontem (03), na faixa das 19h35 às 23h01, atingiu na Grande São Paulo, 10,2 pontos de pico, além de 8 pontos de média e 13,4% de participação.

As atrações em destaques foram:

A Reportagem da Semana (20h45/20h54), que obteve média de 9,7 pontos contra 7,9 pontos do SBT. A participação foi de 15,3% e o pico chegou a 9,8 pontos. O tema da reportagem foi o drama do casal que vive da produção de queijos em um pequeno sítio em Arujá, região metropolitana de São Paulo. Há quase 20 anos no local, seu Adilson e a esposa agora enfrentam intimidações para sair da propriedade.

No intervalo das 20h54 às 21h01 a revista eletrônica da RECORD apresentou o Misterio do Domingo que atingiu pico de 10,2 pontos com média de 9,8 pontos contra 7,7 do canal em terceiro lugar. A matéria contou a história de um estudante de medicina que pegou o carro e provocou um acidente fatal. À primeira vista, parece um caso de imprudência ao volante, mas a investigação toma um rumo surpreendente: a mulher que morreu na batida era a mãe do motorista.

‌



E A Grande Reportagem (21h23/21h48), com Roberto Cabrini, conquistou placar de 8,8 x 8,2 pontos de média. Na produção, Cabrini mostrou, com exclusividade, as ramificações do grupo terrorista Estado Islâmico no Brasil.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP