‘Domingo Espetacular’ conquista o segundo lugar isolado e alcança 9 pontos Cabrini entrevistou a Cigana Esmeralda, do caso do brigadeirão; atração também trouxe revelações da ex-mulher de Tim Maia, que afirmou que o único herdeiro do artista, não é seu filho biológico

Carolina Ferraz e Sergio Aguiar apresentam o 'Domingo Espetacular' Antonio Chahestian

Na noite de ontem, o Domingo Espetacular garantiu o segundo lugar isolado na capital paulista. O programa, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, ainda alcançou pico de 9 pontos.

A média da revista eletrônica foi 7,3 pontos com share de 11,9%. No confronto da atração, que foi ao ar das 19h53 às 23h03, o SBT marcou 6,8 pontos, ficando na terceira posição o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel.

Diversos quadros tiveram média acima de 8 pontos: É Hora do Teste (20h12/20h21), Quase Morri (20h21/20h29) e A Grande Reportagem - com Roberto Cabrini (21h14/21h36) marcaram 8,1 de média, contra 6,8, 6,7 e 7 do SBT, respectivamente. A Reportagem da Semana conquistou placar de 8,4 x 7,2.

A Grande Reportagem conquistou o segundo lugar isolado exibindo uma entrevista exclusiva de Cabrini com Suyany Breschak, no presídio feminino de Bangu. A mulher, que ficou conhecida como a Cigana Esmeralda, é apontada pela polícia como a mentora do crime que resultou na morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond. A suspeita é que ele tenha sido envenenado com um brigadeirão preparado por sua namorada, Júlia Andrade.

A Reportagem de Semana, de Raul Dias Filho, abordou a batalha pela herança bilionária da principal acionista da rede de varejo Pernambucanas, Anita Harley, que está em coma há oito anos. Pela primeira vez, Arthur Miceli o homem que ganhou na justiça o direito de controlar o patrimônio, embora não seja parente de sangue, fala sobre o caso e comenta a disputa que trava com a própria mãe.

Outras produções de destaque do Domingo Espetacular se consolidaram em segundo lugar, como a entrevista de Silvia Abravanel, que abriu o programa (19h53 às 20h01) e trouxe revelações sobre os preparativos do casamento da herdeira de Silvio Santos com o sertanejo Gustavo Moura, da dupla com Rafael. A audiência foi de 7,3 x 5,8 pontos de média.

A revelação bombástica da mãe de Leo e Carmelo Maia, no ar das 20h01às 20h11, também garantiu a segunda colocação: o placar foi de 7,9 x 6,2 pontos de média. Na entrevista, Geisa Gomes da Silva afirma que Carmelo Maia não é filho biológico de Tim Maia, como se acreditava até então. Um segredo de família que pode mudar ainda mais a relação conturbada de família: há anos Carmelo se recusa a ter contato com ela e com Leo, que entrou na justiça para ser reconhecido como filho afetivo do artista, mas perdeu a causa, Carmelo, registrado por Tim Maia, é considerado como seu único filho e herdeiro.

No Rio de Janeiro, o programa também assegurou o segundo lugar absoluto, com média de 6 pontos, pico de 7,8 e participação de 9,4%. O SBT anotou 5,8 pontos e acabou em terceiro lugar.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP